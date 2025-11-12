自民党と日本維新の会は、維新が掲げる「副首都構想」を念頭にした統治機構改革に関する協議体の初会合を開催しました。自民と維新の連立合意では“来年の通常国会で副首都整備に関する法案を成立させる”としていて、きのう行われた「統治機構改革協議体」の初会合では、今後具体的な論点について整理していくことを確認しました。自民党宮下一郎 衆院議員「危機管理機能のバックアップ体制構築というのは本当に喫緊の課題