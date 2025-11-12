【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌歌と生田斗真がダブル主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（2026年1月スタート）の放送が決定。上白石、生田、原作者、脚本家、プロデューサーからのコメントが公開された。 ■“動物”に学ぶ新感覚アカデミックラブコメディ 「仕事も恋愛も人間関係も、どうしてこんなにうまくいかないことばかりなの？」。情報が溢れる今