2023年4月期にTBS系で放送された福山雅治と大泉洋がバディを組んだ日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』が、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン －全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』として12月28日21時よりTBS系で放送されることが決定した。 参考：福山雅治、大泉洋、宮沢りえ、永瀬廉ら勢ぞろい『映画ラストマン -FIRST LOVE-』本予告 本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋