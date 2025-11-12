【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月28日に21時からTBSにて『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送される。 ■福山雅治、大泉洋はじめお馴染みのレギュラーキャストも続投 2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見