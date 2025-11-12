札幌・中央警察署は2025年11月11日、暴行の疑いで札幌市中央区に住む会社員の男（27）を逮捕しました。男は7月18日午前4時すぎ、札幌市中央区南8条西4丁目の路上で、タクシー運転手の男性（73）の頭部を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。男性から「頭を殴られて犯人は逃げた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、タクシーの乗客だった男は当時泥酔状態で、降車する際に男性が男を介抱し