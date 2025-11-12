SPYAIRの「オレンジ」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌、SPYAIR「オレンジ」週間再生数は74.6万回（746,361回）を記録。累積再生数は2億6.7万回（200,067,027回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2024年2月14日に配信開始。同年に公開された映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ