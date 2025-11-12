俳優の上白石萌歌と生田斗真が、2026年1月期日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）でW主演を務めることが12日、発表された。上白石は悩める20代女性、生田は変人動物学者を演じ、“動物の求愛行動”を題材とした新感覚アカデミック・ラブコメディを描く。【写真】作品とは関係ない姿！パンダな上白石萌歌＆生田斗真本作の主人公・柴田一葉（しばたいちは）は、ファッション誌の編集者を