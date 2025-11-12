back numberの「わたがし」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】back number「わたがし」MV週間再生数は119.7万回（1,196,808回）を記録。累積再生数は2億50.9万回（200,508,661回）となり、自身通算12作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソン