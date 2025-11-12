YOASOBIの「UNDEAD」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】YOASOBI「UNDEAD」MV週間再生数は140.2万回（1,401,829回）を記録。累積再生数は2億71.1万回（200,710,595回）となり、自身通算14作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【※】YOASOBIの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順「夜に駆ける」、「怪物」、「群青」、「ハルジオン」、「アンコール