Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数8億回を突破した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」MV週間再生数は658.3万回（6,582,790回）を記録。累積再生数は8億332.2万回（803,321,529回）となり「青と夏」に続く、自身通算2作目の累積再生数8億回突破作品となった。なお登場83週目での達成は、YOASOBI「アイドル」の69週に次ぐ、歴代2位の速さでの達