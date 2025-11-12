大塚愛の「さくらんぼ」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】大塚愛「さくらんぼ」MV週間再生数は58.6万回（586,257回）を記録。累積再生数は1億53.5万回（100,535,300回）となり、「プラネタリウム」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。本作は、2003年12月17日に発売された大塚の2枚目のシングル。「オリコン週間シングルランキング」