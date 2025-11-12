お笑い芸人の小島よしお（４４）が、１２日より全国で放送されるＣＯＲＯＮＡハイブリッド式加湿器ＨＳシリーズ新ＴＶ―ＣＭ「よしウォーター」篇に出演する。小島は同ＣＭのキャラクターを務めて２年目。今回は水を擬人化したユニークなキャラクターとして登場している。ＣＭでは、水の擬人化である小島が、イケメンに変身した水に驚くシーンも。これにちなみ、生まれたばかりの長男の変化について問われると「最近だと