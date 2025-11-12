【モデルプレス＝2025/11/12】マクドナルドは、期間限定メニューの第4弾として「マックフルーリー 苺 オレオ（R）クッキー」を11月19日より全国のマクドナルド店舗にて販売。2025年4月に開始したキャンペーン「寄り道マック」の第4弾では、見た目も華やかな“ホリデーマックフルーリー”が登場する。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」3年ぶり復活「マックフルーリー