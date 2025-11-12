ＴＢＳは１１日、スペシャルドラマ「ラストマン―全盲の捜査官―ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」を１２月２８日午後９時から放送すると発表した。２０２３年４月期に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ラストマン―全盲の捜査官―」のスペシャルドラマで、全盲のＦＢＩ捜査官・皆実広見（福山雅治）と孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）がバディを組んで、難事件を解決していくストーリー。本作は東京のテレビ局が舞台。皆実が出演予定の番組