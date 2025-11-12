女優の上白石萌歌（２５）、俳優の生田斗真（４１）が、来年１月期の日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）でダブル主演を務めることが１１日、分かった。瀬那和章氏の人気小説が原作。出版社に勤務し、恋愛相談コラムのゴーストライターを務める主人公（上白石）と、動物の求愛行動を研究する大学准教授（生田）による新感覚アカデミック・ラブコメディー。風変わりなタイトルについて、同局