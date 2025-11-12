女優上白石萌歌（25）と俳優生田斗真（41）が来年1月開始の日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜午後9時）でダブル主演することが11日、分かった。瀬那和章氏の小説原作の新感覚アカデミック・ラブコメディー。地上波連ドラ初主演の上白石は主人公の出版社社員役で「不安もありますが視聴者の方の1週間の楽しみの1つとなるような作品を届けたい」と意気込んだ。動物以外に興味がない“変人動物学者”を演じ