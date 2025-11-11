本命の男性に「もっと好かれたい」「もっと虜にしたい」と感じているなら、大切になるのがスキンシップ。そこで今回は、男性をメロメロにする「スキンシップ」を紹介します。｜声をかけるタイミングで男性に触れる「ねぇねぇ〇〇くん！」と男性を呼ぶ時、男性の手を握ったり太ももに触れたりするとドキッとさせられるでしょう。同時に男性の目を見つめるとなお良し。甘えている雰囲気を自然に醸せて、男性をメロメロにできます。｜