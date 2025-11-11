「もう終わりにしたいのに、どうしても離れられない…」不倫関係に苦しむ女性の多くが抱えるのは、“頭ではわかっているのに心がついてこない”というジレンマ。そこで今回は、そんな辛い状況から抜け出すための心の整理術を、3つのステップに分けて紹介します。STEP１：罪悪感を抱える自分を責めすぎない「いけない恋」と分かっていながらやめられない…。そんな自分を責め続けていると、心はどんどん疲弊していきます。不倫に陥