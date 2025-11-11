気になる男性と会っているとき、「今日なんかテンション高いな？」と感じたことはありませんか？実はその“ハイテンション”、ただのノリではなく、本命女性にだけ出る恋のサインかも。男性は、好きな人の前では感情をストレートに出してしまう傾向があるのです。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「本気モード」を紹介します。声のトーンと表情が変わる彼の声がいつもより明るく、リアクションも大きい。そんなとき