「最近、彼の反応がそっけない…」そう感じたら、知らず知らずのうちに彼を失望させていたのかも。実際、我慢強く見える男性でも、ある瞬間にスイッチが切れるように恋心が冷めてしまうことがあるのです。そこで今回は、男性に「もう無理」と思わせてしまう代表的な言動を紹介します。感情的に責め立てる「どうしてわかってくれないの！」と感情を爆発させてしまう瞬間。あなたは“本音を伝えているつもり”でも、男性からすると「