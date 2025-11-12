12日午前3時3分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の天城町、伊仙町、和泊町、知名町、それに与論町です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県天城町伊仙町和泊町知