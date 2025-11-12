ユーロドルは、ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっていることで買い戻されており、１．１６ドル付近まで回復している。本日の２１日線が１．１５９５ドル付近に来ており、その水準での推移。明日以降２１日線の水準を回復できるようであれば、９月中旬以降の下げトレンドの転換が期待できるが、その可能性はまだ高そうにはない。一方、ユーロ円は１７８．７５円付近まで上昇しており、ユーロ発足以来の高値に