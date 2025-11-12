NY株式11日（NY時間12:02）（日本時間02:02） ダウ平均47689.21（+320.58+0.68%） ナスダック23362.22（-164.95-0.70%） CME日経平均先物51045（大証終比：-115-0.23%） 欧州株式11日終値 英FT100 9899.60（+112.45+1.15%） 独DAX 24088.06（+128.07+0.53%） 仏CAC40 8156.23（+100.72+1.25%） 米国債利回り 休み 各国10年債 ドイツ2.658（-0.010） 英国4.387（-