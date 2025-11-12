関西大の宮本勝浩名誉教授（８０）は１１日、ＭＬＢの２０２５年ポストシーズンで活躍したドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の経済効果が約１３２８億６９６６万円になったと発表した。ワイルドカードシリーズ２試合、地区シリーズ４試合、リーグ優勝決定シリーズ４試合、そしてワールドシリーズ７試合の計１７試合で、日本選手３人の活躍は際立っていた。大谷はリーグ優勝決定