きょうのポンドドルはロンドン時間の朝方に１．３１ドル台前半まで下落していたものの、ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ロンドン時間の下げを完全に取り戻している。一方、ポンド円も２０２．３５円付近まで下落していたが、その下げを取り戻す展開。 ロンドン時間の下げはこの日の英雇用統計が予想以上に弱い内容で、７－９月のＩＬＯ失業率が５．０％に上昇したほか、週平均賃金も予想ほどの伸びを示さなか