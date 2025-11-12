ブリーデン英中銀副総裁の発言が伝わり、「ステーブルコイン規制の緩和は危険。英国は米国とは異なるアプローチが必要」との認識を示している。 ・ステーブルコイン規制の緩和は危険。 ・英国はステーブルコインで米国とは異なるアプローチが必要。 ・新ステーブルコイン規制は過去のストレス事象に根ざしている。 ・英国は米国とは異なるリスク群を管理する必要。 ・ステ&#