関大の宮本勝浩名誉教授がドジャースの大谷、山本、佐々木の3選手によるポストシーズンの経済効果を試算し約1328億6966万円との数字をはじき出した。山本がワールドシリーズMVPに輝くなど、それぞれが活躍して2年連続世界一。この金額は今季リーグ優勝した阪神の経済効果約1084億4513万円を上回り、宮本名誉教授は「ド軍の金額は日本人3選手がたった1カ月でつくり出した。驚嘆に値する」とした。