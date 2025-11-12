大リーグの球団幹部や代理人らが集まるGM会議は11日（日本時間12日）からラスベガスで始まる。10日（同11日）は出席者が現地入り。メジャー挑戦を表明した巨人・岡本には、ダイヤモンドバックスが強い興味を持っていることが球界関係者の話で分かった。「守備や、打撃のコンタクト能力の問題で、村上への評価は難しくなっている。一部のチームの興味は岡本の方に流れ、ダイヤモンドバックスもその中の一つだ」。25歳の村上と異