大リーグの新人王が10日（日本時間11日）に発表され、ナ・リーグはブレーブスのドレーク・ボールドウィン捕手（24）、ア・リーグはアスレチックスのニック・カーツ内野手（22）が受賞した。ボールドウィンは打率.274、19本塁打、80打点と攻守で活躍し、捕手の受賞は15年ぶり10人目。カーツは7月に新人でメジャー初の1試合4本塁打など36本塁打、打率.290、86打点。全米野球記者協会員30人全員から1位票を集め、リーグ14人目の