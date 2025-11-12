大リーグ公式アカウントがSNSに大谷と愛犬デコピンがランニングする動画を投稿した。数日前からSNS上で拡散されていたもので、ドジャースタジアムの外野フェンス沿いを走る半袖、短パン姿の大谷の後を、デコピンがついていく様子が写された。「大谷とデコイは既にオフのトレーニングを始めていた」と笑顔の絵文字付きで3連覇へ向け始動していることを伝えた。