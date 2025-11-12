財務大臣の諮問機関・財政制度等審議会が開かれ、財務省は宇宙開発について、国費中心の現状を転換し、民間資金の供給拡大を進めるべきだと提案しました。【映像】財政制度等審議会の様子11日の審議会で、財務省は宇宙開発の研究費について、アメリカでは民間資金の割合が4割近くを占める一方で、日本は1割程度にとどまっていると指摘しました。国内の宇宙関連のスタートアップはこの10年で7倍に増えていて、民間でも事業化が