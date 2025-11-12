プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「北海道名物！鮭のちゃんちゃん焼き フライパンで簡単 by横田 真未さん」 「長芋の梅おかか和え」 「白菜と餃子のあったかスープ」 の全3品。 冷蔵庫にある野菜なら何でもOK、人気のちゃんちゃん焼き、洗い物が少ない簡単和え物、身体が芯から温まるスープ。【主菜】北海道名物！鮭のちゃんちゃん焼き フライパンで簡単 by横田 真未さん ©E