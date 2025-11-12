東京都内でタイ国籍の12歳の少女が性的な接客をさせられていたとする事件をめぐり、台湾で拘束された母親について少女の親族が、「母親には多額の借金があった」などと話しました。この事件は文京区のリラクセーション店で12歳のタイ国籍の少女に性的な接客をさせたとして経営者の男が逮捕され、少女の母親が少女を日本に残して離れたあと、台湾で売春に関わった疑いで拘束されたものです。11日、少女の親族がNNNの取材に応じ、母