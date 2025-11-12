ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月16日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[カルロス アルカラス] 2 - 1 [テイラー フリッツ] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第3日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、カルロス アルカラスとテイラー フリッツが対戦した。第1セットはテイラー フリッツが7-6で先取。第2セットはカル