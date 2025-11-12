Ｊ１のＣ大阪が強化部門のトップとして、広島の元強化本部長、雨野裕介氏（４７）の招へいに動いていることが１１日、分かった。４月にチーム統括部長だった梶野智氏（６０）が退任し、野口裕司氏（５３）が代行していた。雨野氏はＪ３鳥取のヘッドコーチやＷＥリーグ広島の強化部長などを務め、昨年２月から広島の強化本部長に就任。しかし、３月のＡＣＬ２のライオン・シティー戦で出場資格のないＦＷジェルマン（３５）が出