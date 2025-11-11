今年のMLB・ワールドシリーズは連覇を狙うロサンゼルス・ドジャースとカナダのトロント・ブルージェイズの対戦となり、この一戦はブルージェイズ効果でカナダでも大きな注目を集めることになった。最終的にはドジャースが連覇を果たすことになり、カナダの人々にとっては悔しい結果だったと言えるが、試合は第7戦までもつれる魅力たっぷりのものだった。最後までハラハラする歴史に残るワールドシリーズの1つとなったのではないか