【ニューデリー＝青木佐知子】インドの首都ニューデリーにある観光名所の古城「レッドフォート」近くで１０日発生した爆発事件で、テロ対策を担う国家捜査局（ＮＩＡ）は１１日、捜査を本格化させた。医師による自爆テロの可能性を視野に捜査している模様だ。ナレンドラ・モディ首相は１１日、訪問先のブータンで「共謀者は決して見逃さない。関与した者は裁かれる」と述べた。事件では少なくとも８人が死亡した。地元メディ