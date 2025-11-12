トルコ軍の輸送機が11日、隣国ジョージアで墜落しました。機体には20人が搭乗していましたが、安否については明らかになっていません。AP通信などによりますと、トルコ軍のC130輸送機が11日、アゼルバイジャンを離陸してトルコへ戻る途中、ジョージアで墜落したということです。機体には、軍の関係者と乗員20人が搭乗していましたが、安否については明らかになっていません。トルコのエルドアン大統領は事故を受け、「被害が最小限