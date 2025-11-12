その後、ドル円は買い戻しが膨らんでおり、１５４円台に戻している。朝方にＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル安の反応が見られていた。 ドル円は一時１５３．６５円付近まで下落したが、下押す動きまではない中、下値での押し目買いに支えられ、１５４円台に戻す展開。 USD/JPY154.11EUR/JPY178.71 GBP/JPY202.87AUD/J