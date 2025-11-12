クマの被害は、いつになったら収まるのでしょうか？11日、北海道の動物園のカメラがとらえたのは侵入するクマの様子。さらに山形県では名産品のラ・フランスなど2トンが食い荒らされる被害まで。政府は今月中旬までに緊急の対策パッケージを取りまとめる方針です。11日未明の動物園に現れた1頭のクマ。建物の中に入りたいのか、窓の金網をよじ登る姿がとらえられています。クマが出没したのは札幌市の円山動物園。ここ数日、クマに