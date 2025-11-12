Alice Nine.のボーカリスト・Shouのプロジェクト・Verde/が、最新曲「Nightglow/」のMVを公開した。同曲は、本日より配信開始となったNEW EP『OBSIDIAN/』に収録されており、闇と光の対比をテーマに、闇の中でも光を探し求めるようなメロディと歌詞が融合した、ライブアンセムとしての力強さを持つ楽曲に仕上がっている。MVでは、楽曲がもつ“夜明けへの祈り”を視覚的にも描き出されており、音と映像がシンクロすることで、“Verd