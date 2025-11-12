【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比93.92ドル高の4万7462.55ドルを付けた。米議会上院が10日夜に来年1月30日までのつなぎ予算を可決し、政府機関の一部閉鎖が週内にも解除されるとの期待から、買い注文が優勢だった。