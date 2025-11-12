政府が策定する新たな総合経済対策を巡り、鈴木農相は１１日、コメなどの購入に利用できる「おこめ券」の導入に前向きな姿勢を見せた。同日の閣議後記者会見で、「すでに重点支援地方交付金で対応している地域もあり、物価高対策の中で後押しできるように検討していきたい」と述べた。重点支援地方交付金は自治体の判断で柔軟に使途を決められ、すでに一部の自治体は交付金を活用し、子育て世帯や高齢者世帯を対象におこめ券を