TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)の第7話(11月18日放送)に、菊池亜希子と星田英利が出演することが11日、明らかになった。第7話に菊池亜希子と星田英利が出演女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンス