財務省が発表した2025年度上半期の国際収支統計によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は17兆5128億円の黒字となり、年度の半期ベースとしては過去最大を更新しました。貿易収支が黒字に転じたことが主な要因で、訪日外国人旅行者の増加や、海外の子会社から受け取る配当金が増えたことも影響しました。