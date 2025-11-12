アメリカのトランプ大統領は、政府機関の一部閉鎖の影響で航空管制官が欠勤し、フライトが減便されていることを受け、「直ちに仕事に戻るように」と呼びかけました。トランプ大統領は10日、自身のSNSで「全ての航空管制官は直ちに仕事に戻るように」と呼びかけました。また、職場復帰しなかった場合には「大幅な減給があるだろう」と脅しとも取れる言葉を投げかけました。一方で、勤務を続けた管制官には「1人当たり1万ドル＝約154