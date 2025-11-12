1990（平成2）年11月12日、天皇陛下が即位したことを宣言する「即位礼正殿の儀」が皇居・宮殿で行われた。昭和天皇以来62年ぶり、天皇が「象徴」とされた新憲法下では初めて。「祝賀御列の儀」のパレードでは、警察官約9500人が目を光らせる中、皇居から赤坂御所までの沿道には約11万7千人が詰めかけた。