12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万990円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては147.07円高。出来高は4407枚となっている。 TOPIX先物期近は3331ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は9.42ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50990