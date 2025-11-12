介護保険サービス利用者の自己負担を巡り、財務省は１１日に開いた財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で、２割負担の対象者の拡大が必要との考えを示した。現在は自己負担が１割のサービス利用者が全体の９１・９％を占め、高齢化による介護費用の増加で現役世代の保険料負担が増している。財務省は分科会で、「現役世代の負担の増加を抑制するために制度改革を実施すべきだ」と指摘した。サービス利用者の自己負担