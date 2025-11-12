名誉毀損容疑で逮捕された「NHK党」党首・立花孝志容疑者が、元県議に関する情報を虚偽だと認識していた疑いがあることがわかりました。立花孝志容疑者「竹内元兵庫県議、どうも明日逮捕される予定だったそうです」立花孝志容疑者は、今年1月に亡くなった元兵庫県議の竹内英明さんの名誉を、生前そして死後も毀損した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、警察が立花容疑者の「情報源」とされる人物などに話を聞いたとこ